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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Ранее в Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным нет ничего криминального.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
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РБК

Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

РБК08:21
Коммерсантъ

Колокольцев не увидел криминала в происшедшем с Навальным

Коммерсантъ07:49
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Ведомости07:31
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в инциденте с Навальным

Lenta.ru07:42
Московский Комсомолец

Глава МВД России не увидел криминала в ситуации с Навальным

Московский Комсомолец08:38
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ru07:37
Фонтанка.Ру

«Откуда ему там быть?» Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

Фонтанка.Ру07:45

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
Известия12:21

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостейвчера в 07:30
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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