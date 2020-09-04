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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Ранее в Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным нет ничего криминального.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
Подробнее о событии
РБК

Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

РБК08:21
Коммерсантъ

Колокольцев не увидел криминала в происшедшем с Навальным

Коммерсантъ07:49
Дождь

«Откуда там быть криминалу?» Глава МВД Колокольцев — об отравлении Навального

Дождь07:21
Московский Комсомолец

Глава МВД России не увидел криминала в ситуации с Навальным

Московский Комсомолец08:38
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ru07:37
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Ведомости07:31
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в инциденте с Навальным

Lenta.ru07:42

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
Российская газета12:49

В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости10:47
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Старт европейской ракеты Vega опять отложен из-за погодных условий

Старт европейской ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak, говорится в коммюнике, распространенном 1 сентября пресс-службой корпорации Arianespace.
ИА Красная Весна1 сентября в 15:58