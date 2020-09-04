Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального
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Ранее в Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным нет ничего криминального.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным
Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
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