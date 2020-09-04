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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Ранее в Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным нет ничего криминального.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
Подробнее о событии
РИА Новости

Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального

РИА Новости09:16
РБК

Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

РБК08:21
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ru07:37
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в инциденте с Навальным

Lenta.ru07:42
Московский Комсомолец

Глава МВД России не увидел криминала в ситуации с Навальным

Московский Комсомолец08:38
Коммерсантъ

Колокольцев не увидел криминала в происшедшем с Навальным

Коммерсантъ07:49
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Ведомости07:31

Голикова посетила ростовскую больницу вместе с губернатором

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальном политики Татьяна Голикова посетила Ростовскую областную клиническую больницу вместе с губернатором региона Василием Голубевым и главой областного Минздрава Татьяной Быковской.
РЕН ТВ09:56
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Тюменские инсайды: депутат откупился от полиции

С Путиным в Тобольск приедет Мазур Ходят упорные слухи, что сопровождающим главы России Владимира Путина во время визита в Тобольск станет бывший мэр города Владимир Мазур, занимающий сейчас должность замначальника управления внутренней политики администрации президента.
URA.Ru11:00

Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

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Российская газета09:20
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
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МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48