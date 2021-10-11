Председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), заявил депутат Верховной рады от фракции Ренат Кузьмин.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил министров сельского хозяйства, финансов, внутренней и информационной политики, цифрового развития, транспорта и связи, а также общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.