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Глава МВД Сербии заявил об угрозе жизни президента из-за борьбы с наркомафией

Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
РИА Новости
Как отметил министр, недавно была раскрыта преступная группировка, на счету которой несколько убийств.
Российская газета
По данным Вулина, один из главарей группы — лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер, который находится в бегах.
Евразия Daily
Как ранее писал сайт kp.ru, президент Сербии Александр Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о максимально низкой цене на газ для страны.
Комсомольская правда

С чего всё началось

В МВД Сербии заявили, что жизнь президента страны находится под угрозой из-за наркомафии
Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
РИА Новости02:18

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Глава МВД Сербии заявил об угрозе жизни президента Вучича
ФАН04:15
МВД Сербии: жизнь президента Вучича под угрозой из-за борьбы с наркомафией
Комсомольская правда04:02
В МВД Сербии заявили, что жизнь президента страны находится под угрозой из-за наркомафии
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МВД Сербии рассказало об угрозе жизни президента Вучича от наркобаронов
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МВД Сербии рассказало, что из-за наркомафии жизнь президента Александра Вучича находится под угрозой
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Глава МВД Сербии заявил об угрозе жизни президента из-за борьбы с наркомафией
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