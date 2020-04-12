Коронавирус
ТАССГлава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа. Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Twitter.
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Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения, которые появились, не соответствовали процессу, который был под контролем. Я покидаю свой пост главы МИД.
— Сулейман Сойлу, турецкий политикРЕН ТВ 14:59
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