Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

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