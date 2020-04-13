Политика
РБКГлава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в своем Twitter.
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Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10 апреля в 08:31
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Общество
Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля
Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Армия и оружие
Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна вчера в 12:44
Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
RT на русском 20:10
Космос
Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли
Издание Astronomy сообщило о том, что коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли.
Ferra 02:36
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Авто
Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30
Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня 10:30
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Политика
Глава Минэнерго США ожидает усиления нефтепромышленности после кризиса
Нефтяная промышленность вскоре восстановится после кризиса и укрепится еще сильнее, считает министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Росбалт 20:59
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
Энергетика
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
РИА Новости 13:54
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что клуб находится под угрозой банкротства
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждёт тяжёлая перестройка, в связи с которой сине-гранатовые находятся под угрозой банкротства.
Чемпионат 21:00
Футбол
Хонда: легко говорить «оставайтесь дома», правительство должно давать финансовые гарантии
Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 17:59
Общество
В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики
Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 17:36
Общество
Работники салонов красоты шлют главе Хакасии сигнал бедствия SOS
Редакция 19rus.info получило письмо-обращение на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
ИА Хакасия 20:12
Политика
Посол Ирана назвал США источником всех проблем на Ближнем Востоке
Globallookpress Посол Ирана в РФ Казем Джалали считает, что действия американской стороны являются источниками всех бед на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 18:08
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29