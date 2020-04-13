Политика

РБКРБКГлава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в своем Twitter.
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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о своей отставке

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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
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Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля

Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
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Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
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На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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Издание Astronomy сообщило о том, что коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли.
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Общество

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Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
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«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
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Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
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На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
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Энергетика

Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти

Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
РИА Новости 13:54
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Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
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Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждёт тяжёлая перестройка, в связи с которой сине-гранатовые находятся под угрозой банкротства.
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Сулейман Сойлу
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, Министр внутренних дел Турции с 31 августа 2016 года.
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