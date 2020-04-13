Политика
РБКГлава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ушел в б отставку
Московский Комсомолец Турциявчера в 14:53
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия
У скончавшейся 90-летней женщины в Саратове нашли коронавирус
Пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:31
Общество
Топ-10 регионов РФ по числу созданных рабочих мест
Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России по числу созданных рабочих мест на 2020 год.
Вести.Ru 00:21
Здоровье
«Это космос»: Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу
Вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19, предположила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!".
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия
В Иркутске задержали пациентов, сбежавших из психбольницы
РИА Новости вчера в 05:52
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту от влаги и пыли
В своем изначальном сообщении лидер Xiaomi заявил, что степень защиты от влаги и пыли IP68 сейчас не является востребованной функцией смартфонов.
Народные новости вчера в 12:37
Здоровье
Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
Финансы
Биржи АТР слабо снижаются на фоне продолжающегося распространения коронавируса
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются на фоне продолжающегося роста числа заболевших COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:02
Общество
Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что был близок к смерти, находясь в отделении интенсивной терапии с новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 12:02
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
Вернувшиеся из России 49 граждан КНР заразились коронавирусом
У 49 граждан Китая, которые вернулись домой из России через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ, был выявлен COVID-19.
VSE42.RU 00:34
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве
Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 17:04
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Экономика
Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко
Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны.
Новая газета 10 апреля в 01:10
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Армия и оружие
На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
Общество
ПФР до 1 октября примет заявления на выплату 5 тысяч рублей семьям
В Удмуртии выплаты рассчитаны для более 22 тыс. детей Напомним, что указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми подписал президент России Владимир Путин.
ИА Удмуртия вчера в 04:20
Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Общество
Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев
Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.
АСТВ вчера в 23:55