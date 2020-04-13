Политика

РБКРБКГлава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он написал в своем Twitter.
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Сулейман Сойлу
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, Министр внутренних дел Турции с 31 августа 2016 года.
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