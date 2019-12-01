с чего всё началось

Руководитель МВД Украины Арсен Аваков оскорбительно высказался в адрес спикера Госдумы России Вячеслава Володина. Причиной послужило заявление председателя нижней палаты о том, что Киев может лишиться нескольких регионов из-за своей политики в отношении нацменьшинств.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Политика Социал-демократическая партия Германии избрала новое руководство Новыми руководителями Социал-демократической партии в Германии стали бывший министр финансов Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Заския Эскен.

Политика Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.

Армия и оружие В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Экономика Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).