Политика

URA.RuURA.RuГлава МВД Украины оскорбил Володина

Руководитель МВД Украины Арсен Аваков оскорбительно высказался в адрес спикера Госдумы России Вячеслава Володина. Причиной послужило заявление председателя нижней палаты о том, что Киев может лишиться нескольких регионов из-за своей политики в отношении нацменьшинств.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook
 раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
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