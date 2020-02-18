Политика
Газета.RuГлава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
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Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Политика
В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.
Общество
Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»
По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Политика
Власти Германии: проект «Северный поток-2» отвечает интересам Германии
Проект "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
Биатлон
Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования
Общество
На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Происшествия
Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих
В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Политика
Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе
Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала свое фото без ретуши
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Экономика
Счетная палата изучит сделку по продаже Сбербанка
Контрольный пакет – больше 50% - купит у Центробанка правительство.
Космос
Исследователи раскрывают секреты Луны по одному пылевому зернышку
Вы даже не представляете, как много можно узнать всего лишь по одному крошечному пылевому зерну.