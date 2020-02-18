Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Общество Дмитрия Диброва срочно госпитализировали «Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.

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Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.