Политика

ИзвестияИзвестияГлава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса. Об этом украинский министр заявил в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» в понедельник, 17 февраля.
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Аваков: будет не амнистия, а закон о «коллаборантах»

Накануне.Ru02:41

Аваков предложил Раде принять для Донбасса закон о коллаборантах

Евразия Daily02:32

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Известия01:54

На Украине предложили принять закон о коллаборантах для жителей ЛНР и ДНР

News.ru02:04

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах

Московский Комсомолец01:59

Аваков предложил записать в коллаборанты жителей Донбасса

Вести.Ru02:25

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах для жителей Донбасса

ТАСС01:33
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

РЕН ТВ вчера в 07:25
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru 02:18
Политика

Украинских прокуроров по делу о крушении MH17 отстранили от работы

Как сообщила газета NRC Next, уволены два прокурора из совместной следственной группы - Олеся Скрипник и Олег Пересада.
RuNews24.ru вчера в 10:06
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Гаджеты

Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта

Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
ITZine.ru 02:24
Общество

РПЦ не видит препятствий для признания церковных браков государством

Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Интерфакс Религия 02:18
Политика

Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Соглашение от 1997 года продолжает действовать на территории РФ. Украинские паспорта продолжат действовать в России.
Piter.tv вчера в 23:47
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Вести.Ru 01:49
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Футбол

А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Чемпионат вчера в 10:18
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
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Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в Китае

Московский Комсомолец вчера в 19:15
Общество

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Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Lenta.ru 02:29
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Карантин в школах Копейского округа повторно продлен на неделю

Карантин в школах Копейского городского округа был введен с шестого февраля на неделю, затем продлен еще на семь дней и сегодня принято решение о повторном продлении.
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Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
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Об эффективных способах похудеть рассказали немецкие диетологи

Эффективно помогут похудеть такие белковые продукты, как творог с низким содержанием жира, бобовые, яйца, постное куриное мясо и белые сыры.
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Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Политика

Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины

Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
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REGNUM 16 февраля в 11:46
Политика

В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
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Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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