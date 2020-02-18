Политика
ИзвестияГлава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса. Об этом украинский министр заявил в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» в понедельник, 17 февраля.
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Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Политика
Украинских прокуроров по делу о крушении MH17 отстранили от работы
Как сообщила газета NRC Next, уволены два прокурора из совместной следственной группы - Олеся Скрипник и Олег Пересада.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Гаджеты
Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта
Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
Общество
РПЦ не видит препятствий для признания церковных браков государством
Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Политика
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Соглашение от 1997 года продолжает действовать на территории РФ. Украинские паспорта продолжат действовать в России.
Здоровье
В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса
Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в Китае
Общество
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Происшествия
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Здоровье
Карантин в школах Копейского округа повторно продлен на неделю
Карантин в школах Копейского городского округа был введен с шестого февраля на неделю, затем продлен еще на семь дней и сегодня принято решение о повторном продлении.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Здоровье
Об эффективных способах похудеть рассказали немецкие диетологи
Эффективно помогут похудеть такие белковые продукты, как творог с низким содержанием жира, бобовые, яйца, постное куриное мясо и белые сыры.
Общество
Якубович рассказал о спасении Диброва
Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Политика
Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины
Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
Экономика
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Калининградский убийца оставил предсмертную записку
Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Политика
В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Политика
Клишас: госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах
По словам Клишаса, госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.