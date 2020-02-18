Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса. Об этом украинский министр заявил в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» в понедельник, 17 февраля.

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

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