Общество

REGNUMREGNUMГлава МВД Украины приехал в Новые Санжары, чтобы успокоить людей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Полтавскую область, чтобы успокоить жителей посёлка Новые Санжары, сообщил 20 февраля телеканал «НАШ».
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