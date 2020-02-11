Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Полтавскую область, чтобы успокоить жителей посёлка Новые Санжары, сообщил 20 февраля телеканал «НАШ».

Глава МВД Украины приехал в Новые Санжары, чтобы успокоить людей

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