Общество

REGNUMREGNUMГлава МВД Украины приехал в Новые Санжары, чтобы успокоить людей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Полтавскую область, чтобы успокоить жителей посёлка Новые Санжары, сообщил 20 февраля телеканал «НАШ».
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Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

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Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
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В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
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Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
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Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
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В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
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На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
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Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

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