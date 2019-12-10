Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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 опубликовано интервью главы МВД Украины Арсена Авакова с журналистом Дмитрием Гордоном, в котором он рассказал об эмоциональной обстановке среди некоторых членов российской и украинской делегаций.
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Стало известно, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на саммите

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Аваков рассказал, как Зеленский «сорвался» на Лаврова

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На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

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Американская компания Apple планирует представить в будущем году сразу пять новых моделей iPhone.
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