с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Общество Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.

Кино Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984» Pictures показала трейлер новой части "Чудо-женщины", где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Политика Украине не удалось разжалобить участников «нормандского саммита» Попытки украинской делегации изменить коммюнике «нормандского саммита» в Париже в части выполнения Минских соглашений провалились из-за жёсткой позиции российской стороны.