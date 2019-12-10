Политика
Lenta.ruГлава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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На канале YouTube опубликовано интервью главы МВД Украины Арсена Авакова с журналистом Дмитрием Гордоном, в котором он рассказал об эмоциональной обстановке среди некоторых членов российской и украинской делегаций.Военное дело09:02
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От саммита «сдали нервы»: Зеленский во время переговоров «сорвался» на Лаврова
Комсомольская правда10:50
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