Политика
Lenta.ruГлава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Видеозапись с подробностями перепалки опубликована на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона. По словам Авакова, Зеленский был хорошо подготовлен к переговорам в Париже. На встрече с российской стороной он в основном общался на русском языке.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский во время «нормандского саммита» в Париже «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.Коммерсантъ11:41
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Политика
Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
Экономика
Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Слова Путина о террористе Хангошвили возмутили депутата бундестага
Депутат Бундестага от СДПГ Нильс Шмид, представитель СДПГ в комитете Бундестага по международным делам возмущен тем, что президент России Владимир Путин назвал Зелимхана Хангошвили «террористом, жестоким и кровавым человеком».
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Футбол
«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи
Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Политика
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Футбол
«Барселона» сыграет с «Интером» полурезервным составом
Каталонская "Барселона" выйдет на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером" полурезервным составом.
Футбол
ФНЛ. Омари Тетрадзе может возглавить «Ротор»
По имеющейся информации, если не случится форс-мажора, и если руководство волгоградского клуба не передумает менять тренера при выходе команды в Премьер-лигу, главным претендентом на место Игоря Меньщикова остается бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе.
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала о пережитой в 26 лет клинической смерти
Певица Ирина Понаровская в программе «Судьба человека» рассказала, как в молодости пережила клиническую смерть.