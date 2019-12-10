Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Видеозапись с подробностями перепалки опубликована на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона. По словам Авакова, Зеленский был хорошо подготовлен к переговорам в Париже. На встрече с российской стороной он в основном общался на русском языке.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский во время «нормандского саммита» в Париже «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью
 журналисту Дмитрию Гордону.
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