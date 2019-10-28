Глава МВД Украины Арсен Аваков посетил в Мариуполе центр спецназа нацгвардии Украины, где готовят бойцов батальона «Азов», и выразил националистам полную поддержку. Об этом он рассказал в Twitter.

Происшествия Жителей Магадана разбудило землетрясение Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.

Здоровье Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

Политика «Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.

Армия и оружие Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД Горбачев указал на то, что Соединенные Штаты намерены лишить ООН и ее Совет безопасности возможности решать вопросы безопасности и поставить на их место Североатлантического альянса.

Происшествия В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Политика В Конгрессе назначили дату голосования по поводу импичмента Трампа В палате представителей Конгресса США до 31 октября представят на голосование резолюцию, подтверждающую расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

Происшествия СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.

Общество Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.