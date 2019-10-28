Армия и оружие
ИзвестияГлава МВД Украины выразил поддержку батальону «Азов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков посетил в Мариуполе центр спецназа нацгвардии Украины, где готовят бойцов батальона «Азов», и выразил националистам полную поддержку. Об этом он рассказал в Twitter.
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Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Политика
«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Армия и оружие
Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД
Горбачев указал на то, что Соединенные Штаты намерены лишить ООН и ее Совет безопасности возможности решать вопросы безопасности и поставить на их место Североатлантического альянса.
Происшествия
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП
В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура после крупного ДТП с восемью жертвами: утром на трассе произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и минивэна.
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил ответить на размещение американских танков в Литве
Александр Лукашенко пообещал адекватный ответ на переброску в Литву американских танков и бронемашин.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
Политика
В Конгрессе назначили дату голосования по поводу импичмента Трампа
В палате представителей Конгресса США до 31 октября представят на голосование резолюцию, подтверждающую расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе
Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер Toyota Raize
В интернет попали первые изображения нового компактного и недорогого кроссовера Toyota Raize.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Хоккей
Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».
Футбол
Путин наградил Прядкина Орденом почета
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.