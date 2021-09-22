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Глава МВД Украины заявил, что целью нападения на Шефира было убийство

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нападение на первого помощника украинского президента Сергея Шефира было совершено с целью убийства, а не запугивания.
RT на русском
Монастырский добавил, что утверждение о причастности российских спецслужб к покушению на Шефира пока преждевременно, полиция изучает все версии.
ТАСС
«Хочу заметить, что целью покушения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины», — сказал он.
RT на русском
Покушение на Шефира было совершено 22 сентября под Киевом.
News.ru

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