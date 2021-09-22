Американский актер Тофер Грейс, во многом известный благодаря роли Венома в третьем "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, в сессии вопросов и ответов на Reddit прокомментировал возможность своего участия в новом сольнике Питера Паркера "Нет пути домой".
Исследователи из России и США сделали неожиданный вывод об аномальных конформационных состояниях ДНК-молекул на поверхности заряженных мономолекулярных пленок, которые фундаментально отличаются от периодической конформации двойной спирали ДНК в растворах.
Российский полусредневес UFC Альберт Дураев получил нового соперника на турнире UFC 267, где он первоначально должен был сразиться с Алессио ди Чирико, который получил травму и не сможет выступить на этом шоу.