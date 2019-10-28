Армия и оружие
РИА НовостиГлава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Глава МВД Украины заявил, что считает "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины".
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Шоу-бизнес
Актер Джеймс Макэвой тайно женился
VSE42.RU вчера в 06:52
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK вчера в 11:23
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru вчера в 04:41
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru вчера в 11:21
Политика
В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 14:50
Общество
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Известия вчера в 22:32
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания вчера в 05:07
Кино
Disney выпустила второй трейлер сериала «Мандалорец»
Disney поделилась вторым трейлером «Мандалорца» - грядущего сериала по «Звёздным Войнам» от режиссёра «Железного Человека» Джона Фавро.
Gmbox.ru вчера в 23:59
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Футбол
Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today вчера в 13:26
Политика
Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока»
Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".
Деловое.ТВ 27 октября в 10:09
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Вечерняя Москва вчера в 14:40
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем 27 октября в 17:19
Общество
Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае
В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:06
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия
В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП
День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
RT на русском вчера в 15:45
Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Причём впервые с декабря 2017 года она уменьшилась на 50 базисных пунктов.
НИА Самара 26 октября в 06:31
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:30
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Общество
Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которую применяют женщины старше 50 лет.
РИА Новости вчера в 20:25
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:55