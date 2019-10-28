Армия и оружие
РИА НовостиГлава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Глава МВД Украины заявил, что считает "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины".
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.
Новые автомобили 07:33
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ 03:40
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День 12:42
Экономика
Россия удивила концентрацией богатства
На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Происшествия
В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке
Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.
Свободная Пресса 21:26
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Актуальные Новости 04:51
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM 17:04
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM 03:42
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 11:34
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM 07:51
Общество
Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете
Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
Ведомости 17:58
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия 20:56
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Экономика
Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей
Согласно информации, обнародованной Минфином, общий государственный долг Приамурья на 1 октября 2018 года составлял 27,665 млрд рублей и был сформирован за счёт банковских (9,059 млрд рублей) и бюджетных кредитов (18,605 млрд рублей) при том, что регион не пользовался госгарантиями и государственными ценными бумагами.
REGNUM 20:36
Общество
Две ставки, 70% зарплаты председателя: комитет гордумы определился, как депутатам за деньги помогать будут
В рамках последних изменений, доложил на заседании комитета гордумы аналитик представительного органа Сергей Баскаков, фонд оплаты работы помощников будет составлять 70% от денежного довольствия председателя, "за исключением некоторых доплат".
Сахалин.Инфо 20:51
Авто
В сентябре мировой авторынок показал спад на 3%
CarsWeek.ru вчера в 02:19
Происшествия
В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф
Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
ТАСС 05:24
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Известия 19:17