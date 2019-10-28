Глава МВД Украины заявил, что считает "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины".

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Авто Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize Компания Toyota готовится к выпуску нового небольшого кроссовера, первая информация о котором появилась прошедшим летом.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Происшествия Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Экономика Россия удивила концентрацией богатства На долю десяти процентов самых богатых людей России приходится 83 % всего личного благосостояния нашей страны.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.

Политика Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.

Происшествия В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Шоу-бизнес Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Футбол В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.

Общество Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Общество Врачи назвали способы снижения риска инсульта Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Экономика Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей Согласно информации, обнародованной Минфином, общий государственный долг Приамурья на 1 октября 2018 года составлял 27,665 млрд рублей и был сформирован за счёт банковских (9,059 млрд рублей) и бюджетных кредитов (18,605 млрд рублей) при том, что регион не пользовался госгарантиями и государственными ценными бумагами.

Общество Две ставки, 70% зарплаты председателя: комитет гордумы определился, как депутатам за деньги помогать будут В рамках последних изменений, доложил на заседании комитета гордумы аналитик представительного органа Сергей Баскаков, фонд оплаты работы помощников будет составлять 70% от денежного довольствия председателя, "за исключением некоторых доплат".

Происшествия В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.