Экономика
РБКГлава МВД упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках
Центробанк предоставляет МВД информацию о преступлениях в банковской сфере не вовремя и несвоевременно, сообщил в ходе заседания расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Кремль пока не направлял приглашение Зеленскому на День Победы
112.ru Кремль пока не направлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер Грилиша до Евро-2020
«Манчестер Юнайтед» планирует заранее закрыть трансфер полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Происшествия
Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Технологии
Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно
Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Кино
Динозаврам быть: начались съемки продолжения «Мира Юрского периода»
Начались съемки продолжения фильма о гигантских динозаврах и недальновидных людях, вечно желающих посадить хищников в какой-то парк.
Общество
В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Политика
Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти» в интернете
Организаторы «групп смерти» в Сети должны понести наказание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Общество
Анна Митянина стала новым детским омбудсменом Санкт-Петербурга
Светлана Юрьевна (Агапитова, - прим. ред.) фактически создала институт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и ее работа будет продолжена, - заявила Анна Митянина.
Культура
Кадыров прокомментировал участие дочери в Неделе моды в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал участие своей дочери Айшат в Неделе моды в Париже.
Технологии
«Мегафон» запустил 5G в роуминге
Оператор «МегаФон» запустил 5G-соединение в роуминге. Он сделал это первым из российских операторов.
Происшествия
По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый
Происшествия
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
Путин призвал полицейских не считать каждого бизнесмена преступником
Глава государства призвал стражей порядка "не видеть потенциального нарушителя" в каждом бизнесмене.
Политика
Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»
Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Скорее всего, боец ВСУ нарвался на собственную мину.
Общество
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
Политика
Эрдоган назвал дату и место переговоров по Идлибу
Дата и место встречи по сирийскому Идлибу согласованы, переговоры пройдут 5 марта в Стамбуле.
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.