Центробанк предоставляет МВД информацию о преступлениях в банковской сфере не вовремя и несвоевременно, сообщил в ходе заседания расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава МВД упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках

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