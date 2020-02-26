Экономика
Деловое.ТВГлава МВД упрекнул Центробанк в недостаточном информировании
Владимир Колокольцев считает, что это мешает эффективному расследованию преступлений в банковской сфере В своём выступлении на коллегии МВД Колокольцев заявил, что Центробанк предоставляет данные ведомству несвоевременно и не в полном объеме.
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Глава МВД упрекнул ЦБ РФ в недостаточном информировании о финансовых преступлениях
Интерфаксвчера в 06:19
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