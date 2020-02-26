Экономика
Деловое.ТВГлава МВД упрекнул Центробанк в недостаточном информировании
Владимир Колокольцев считает, что это мешает эффективному расследованию преступлений в банковской сфере В своём выступлении на коллегии МВД Колокольцев заявил, что Центробанк предоставляет данные ведомству несвоевременно и не в полном объеме.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Общество
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Лавры Греты Тунберг не дают спокойно спать 19-летней Наоми Зайбт из Германии.
Происшествия
Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
В статье «Пошли четверо в лес, а вышли только двое» было сказано, что дочь Татьяны и Сергея Екатерину Левченко, убили фигуранты «пензенского дела».
Происшествия
Стали известны личности пропавших в Черном море подростков
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.
Футбол
Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»
Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
Армия и оружие
Popular Mechanics оценил российскую разработку новой атомной подлодки
Авторы статьи в издании Popular Mechanics, на материал которых ссылается «Правда.ру», утверждают, что Россия работает над созданием новой атомной подводной лодки.
Политика
Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду в гривнах
Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Армия и оружие
В США признали потерю военного преимущества над Россией
Ранее китайские журналисты проводили исследование, в ходе которого прогнозировали, какой итог будет у войны между Россией и США, если она когда-нибудь произойдет.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Автоспорт
Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Общество
В Греции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Накануне, 25 февраля, греческие власти обнародовали план действий на случай массового распространения заболевания коронавирусом в стране.
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
В Германии разрешили проводить эвтаназию
Федеральный конституционный суд Германии разрешил проводить эвтаназию.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France
Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Наука
Оптический пинцет вручную рекомбинировал 3 атома
Политика
На Украине намерены отмечать «День сопротивления оккупации Крыма»
На Украине появится знаменательная дата — День сопротивления Крыма «российской оккупации».
Гаджеты
Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
Происшествия
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Армия и оружие
Сирийская армия задействовала в Идлибе «Шилку», «Гвоздику» и Т-72
В Сети опубликованы фотографии, сделанные на юге Идлиба, на которых видна советская бронетехника, применяемая сирийской армией в боях.