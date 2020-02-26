Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВГлава МВД упрекнул Центробанк в недостаточном информировании

Владимир Колокольцев считает, что это мешает эффективному расследованию преступлений в банковской сфере В своём выступлении на коллегии МВД Колокольцев заявил, что Центробанк предоставляет данные ведомству несвоевременно и не в полном объеме.
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Глава МВД упрекнул Центробанк в недостаточном информировании

Деловое.ТВ12:52

Глава МВД пожаловался на нехватку информации от Центробанка

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ЦБ поддержал предложения МВД об укреплении сотрудничества

ТАСС09:28

Колокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании МВД

Коммерсантъ07:34

ЦБ обвинили в невольной помощи преступникам

Lenta.ru12:03

Колокольцев упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках

РБК07:16

Глава МВД упрекнул ЦБ РФ в недостаточном информировании о финансовых преступлениях

Интерфакс06:19
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У Греты Тунберг появилась соперница из Германии

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Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет

В статье «Пошли четверо в лес, а вышли только двое» было сказано, что дочь Татьяны и Сергея Екатерину Левченко, убили фигуранты «пензенского дела».
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Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

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У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.
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Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
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Армия и оружие

Popular Mechanics оценил российскую разработку новой атомной подлодки

Авторы статьи в издании Popular Mechanics, на материал которых ссылается «Правда.ру», утверждают, что Россия работает над созданием новой атомной подводной лодки.
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Политика

Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду в гривнах

Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Армия и оружие

В США признали потерю военного преимущества над Россией

Ранее китайские журналисты проводили исследование, в ходе которого прогнозировали, какой итог будет у войны между Россией и США, если она когда-нибудь произойдет.
URA.Ru 12:16
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Гаджеты

Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях

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Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
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Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны

В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Российская газета 02:00
Автоспорт

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
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В Греции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Накануне, 25 февраля, греческие власти обнародовали план действий на случай массового распространения заболевания коронавирусом в стране.
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Общество

Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить

Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
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Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
ТК Звезда 13:03
Общество

В Германии разрешили проводить эвтаназию

Федеральный конституционный суд Германии разрешил проводить эвтаназию.
Газета Кемерова 12:25
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Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
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Космос

У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник.
Lenta.ru 12:36
Политика

Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France

Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Znak.com вчера в 22:06
Наука

Оптический пинцет вручную рекомбинировал 3 атома

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На Украине намерены отмечать «День сопротивления оккупации Крыма»

На Украине появится знаменательная дата — День сопротивления Крыма «российской оккупации».
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Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах

Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
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Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России

«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
RT на русском 12:01
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В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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Сирийская армия задействовала в Идлибе «Шилку», «Гвоздику» и Т-72

В Сети опубликованы фотографии, сделанные на юге Идлиба, на которых видна советская бронетехника, применяемая сирийской армией в боях.
Взгляд.ру 11:00
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012. Начальник главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 по 24 марта 2011.
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