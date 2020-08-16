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РИА Новости
РИА Новости

Глава МВД: в погибшего в Минске могли стрелять из нелетального оружия

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего при протестах в Минске участника акций оппозиции Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.В источнике
Юрий Караев
Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником.
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Lenta.ru

В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске

Lenta.ru11:29
Московский Комсомолец

Глава МВД Белоруссии отреагировал на убийство протестующего в Минске

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Глава МВД: в погибшего в Минске могли стрелять из нелетального оружия

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RT на русском

Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах

RT на русском11:05
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что милиция не применяла огнестрельного оружия против протестующих

ТАСС11:01
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии: в погибшего на протестах в Минске стреляли из нелетального оружия

Газета.Ru11:08
Взгляд.ру

Ветеран МВД оценил видео вероятного момента гибели протестующего в Минске

Взгляд.ру07:58

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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

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В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

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