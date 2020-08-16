Глава МВД: в погибшего в Минске могли стрелять из нелетального оружия
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего при протестах в Минске участника акций оппозиции Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.В источнике
Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником.
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