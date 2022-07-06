Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.
Ход операции ВКС РФ уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой, поскольку традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов, заявил начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.