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Глава МВФ Георгиева: экономический прогноз на 2022 и 2023 годы ухудшается

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по ситуации в мировой экономике ухудшаются, риски рецессии в 2023 году стали выше, заявила Reuters глава МВФ Кристалина Георгиева.
РБК
Ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать рецессии.
ТАСС
«Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились», – отметила Георгиева.
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Первые пять мест перед Россией по итогам прошлого года занимали Китай, США, Индия, Япония и Германия.
РБК

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Глава МВФ не исключила возможности мировой рецессии в 2023 году
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Глава МВФ не исключает глобальной рецессии в 2023 году
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