"Давайте будем предельно откровенны: новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики", - отметила она.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.
У «Локо», ЦСКА, «Спартака» какие-то внутренние сложности и перестройка, «Краснодар» никак не встанет на победные рельсы, «Сочи» стабилен, но все-таки «Зениту» не ровня, а «Динамо» слишком молодое и неопытное, чтобы замахиваться на первую строчку.
Лыжники сборной Норвегии заняли весь призовой пьедестал в индивидуальной гонке с раздельным стартом на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере, лучший из россиян Алексей Червоткин показал четвертый результат.
Вице-спикер Госдумы и глава комиссии "Единой России" по защите детства Анна Кузнецова, выступая на ХХ съезде партии, отметила важность того, чтобы предложения народной программы ЕР были реализованы, так, как это было запланировано.