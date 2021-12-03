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Глава МВФ Георгиева: омикрон-штамм может сократить темпы восстановления мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о рисках для мировой экономики из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
Lenta.ru
Прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, слова которой привело агентство Reuters
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"Давайте будем предельно откровенны: новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики", - отметила она.
ТАСС
В конце ноября Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» заявил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового варианта коронавируса.
Говорит Москва

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