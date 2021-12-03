"Давайте будем предельно откровенны: новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики", - отметила она.