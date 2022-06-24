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Глава МВФ Георгиева заявила, что экономика США в 2023 году замедлится, но избежит рецессии

Экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии.
Lenta.ru
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что избежать рецессии в США будет всё сложнее, сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.
RT на русском
Международный валютный фонд поддержал политику Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны, направленную на повышение базовой процентной ставки до 3,5-4% с целью борьбы с высоким уровнем инфляции, заявила Георгиева.
ТАСС
Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.
РИА Новости

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