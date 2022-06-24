Международный валютный фонд поддержал политику Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны, направленную на повышение базовой процентной ставки до 3,5-4% с целью борьбы с высоким уровнем инфляции, заявила Георгиева.
Власти американского Хьюстона, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, решили сохранить связи с российскими городами-побратимами, заявил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон.
Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes со ссылкой на собственные источники и подтверждения продуктовых ретейлеров.
Начальник Центра управления обороной отметил, что если российские войска нанесут удар по скоплению украинской техники на этом участке, Киев намерен распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы.