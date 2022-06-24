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Глава МВФ Георгиева заявила, что экономика США в 2023 году замедлится, но избежит рецессии

Экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии.
Lenta.ru
«Тем не менее, присутствуют существенные риски того, что нынешние препятствия окажутся более устойчивыми, чем ожидалось, или экономика пострадает от нового негативного шока, который превратит замедление в кратковременную рецессию», — сказано в отчете фонда.
РБК
Федеральная резервная система (ФРС) США предложила бороться с инфляцией с помощью увеличения базовой процентной ставки до 3,5-4%.
Телеканал 360°
Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.
РИА Новости

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