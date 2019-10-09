Экономика

REGNUMREGNUMГлава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис

РИА Новости01:00

Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития

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Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46

Перед угрозой мирового кризиса Медведев попросил «написать план»

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URA.Ru08 октября в 11:49

Директор-распорядитель МВФ выразила обеспокоенность неопределенностью в мировой экономике

ТАССвчера в 19:24
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
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ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
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В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Молодёжная сборная Польши вылетела из Челябинска в Екатеринбург

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Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
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Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

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Стрельба в мужском монастыре в Оренбуржье: один человек ранен

На западе Оренбургской области на территории мужского монастыря вечером 9 октября была стрельба.
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Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Между Новосибирском и Томском на 10 км дороги установили гибкие столбы

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Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» новый контракт на транзит газа

"Нафтогаз" не намерен продлевать газовый контракт с "Газпромом" на действующих условиях.
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

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В белгородской школе ученик ударил учителя

По словам женщины, «на перемене группа подростков в грубой форме насмехалась над молодым учителем информатики на глазах у множества детей, на замечания учителя один из них отреагировал ударами учителю по лицу, разбив ему в кровь губу и щеку, также повалив его на пол».
REGNUM 08:45
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Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
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Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата

Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
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Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
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Kia Seltos ставит рекорды продаж

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В Брянске родные погибших в страшном ДТП требуют наказать виновника

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Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк

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Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
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