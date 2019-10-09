Экономика

REGNUMREGNUMГлава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис

РИА Новости01:00

Темпы роста мировой экономики рекордно замедлятся

URA.Ru08 октября в 11:49

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Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития

REGNUMвчера в 21:46

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46
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Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев

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В ноябре Дания установит временный пограничный контроль на границе со Швецией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.
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ТАСС 03:34
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Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

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Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Политика

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова

Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Происшествия

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
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Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллин назвала рискованным выпуск национальной криптовалюты, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:10
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag вчера в 09:09
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Турция приступила к наземному этапу военной операции в Сирии

Rambler News Service вчера в 16:01
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Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов

Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

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Комсомольская правда вчера в 09:22
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Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Общество

В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

Вести.Ru 04:24
Армия и оружие

В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии

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Из-за солнечного ветра в космосе может образовываться вода

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Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков

Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
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Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
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Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна быть справедливой, а также должна мотивировать к эффективной работе.
РЕН ТВ вчера в 10:38
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В России прооперировали девочку из США

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Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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