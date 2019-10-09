Экономика
REGNUMГлава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финансвчера в 01:57
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Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону
Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону Сбежавшая в Грузию полковник полиции Наталья Разумная задержана в Ростове-на-Дону, сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Русский дедлайн 08:26
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.
Известия 08:17
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика
Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным
Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Ведомости 08:12
Армия и оружие
Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам в Сирии
Главной целью военной операции Турция называет создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны.
Эхо Москвы вчера в 23:02
Общество
У манула из Московского зоопарка обнаружили злокачественную опухоль
В пресс-службе уточнили, что манулу 1 мая исполнилось 10 лет, хотя в дикой природе эти животные редко доживают до 6-7 лет.
Интерфакс 07:26
Экономика
Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ
Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
Российская газета 07:51
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru 08 октября в 02:00
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line вчера в 12:21
Происшествия
Саратовских полицейских обвинили в пытках задержанного утюгом
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, предъявлено обвинение сотрудникам полиции, задержанным по подозрению в применении насилия к мужчине.
Новости Саратова вчера в 03:48
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Политика
Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ 04:28
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Экономика
Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Взгляд-инфо 07:49