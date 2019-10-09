Экономика
REGNUMГлава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финансвчера в 01:57
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Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Ведомости вчера в 19:16
Футбол
Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020
Пока рекордной является квалификация ЧМ-1993, в которой Россия гарантировала себе проходное второе место в группе за два тура до конца, сыграв дома вничью с исландцами (1:1). В дальнейшем наши решали все проблемы в предпоследних или заключительных матчах групповых этапов либо в последующих стыках, а иногда и вовсе оставались без путевки.
Советский спорт 04:07
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
«Сирийские демократические силы» уничтожили четыре турецких танка
Аргументы и Факты 05:32
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика
Лавров: саммит «нормандской четверки» может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений
Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.
ТАСС 06:04
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Армия и оружие
Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.
ТК Звезда 05:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport вчера в 13:15
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня вчера в 04:57
Политика
Зеленский: Майдана не боюсь, кровопролития не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.
REGNUM 04:38
Происшествия
Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Экономика
Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор
Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.
Русская Планета 08 октября в 10:55
Экономика
Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году
Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн.
РБК 05:16
Здоровье
Работу российских врачей захотели предложить мигрантам
В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей.
Lenta.ru 04:31
Политика
Трамп назвал условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права.
ТАСС вчера в 17:59
Политика
Зеленский заявил, что у министров испытательный срок до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у всех министров испытательный срок до конца года, если не будет результатов, то они будут уволены.
РИА Новости 05:17
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
Газета.Ru вчера в 05:00
Автоспорт
Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии
Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.
Sportbox.RU 07 октября в 16:36
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике
Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.
Evo-rus.com 01:41