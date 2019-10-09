Экономика

REGNUMREGNUMГлава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Теперь официально: мировая экономика катится в пропасть

РИА Новости01:00

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46

Перед угрозой мирового кризиса Медведев попросил «написать план»

Московский Комсомолецвчера в 10:23

Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем

Вести.Финансвчера в 01:57

Темпы роста мировой экономики рекордно замедлятся

URA.Ru08 октября в 11:49

«В торговых войнах проигрывают все»: Глава МВФ предупредила о глобальном замедлении роста мировой экономики

Царьградвчера в 20:49

Глава МВФ спрогнозировала потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

ТАСС08 октября в 10:13
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Газета.Ru вчера в 11:25
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета вчера в 13:37
Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 19:16
Общество

Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе

Синдром эмоционального выгорания (burnout), при котором наблюдается эмоциональное и физическое истощение, а также снижение когнитивных способностей, стал известен науке в 1974 году.
РИА Новости вчера в 20:11
Авто

Bridgestone Blizzak Ice - шины для мегаполиса

Японские шины Bridgestone Blizzak Ice (они же Blizzak VRX2) являются новым поколением очень успешной модели Bridgstone Blizzak VRX.
CarExpo.ru вчера в 07:00
Здоровье

Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru вчера в 14:57
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа 08 октября в 22:28
Происшествия

В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных

Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Кино

Бри Ларсон уговаривает Marvel на фильм о женщинах-супергероях

Множество актрис, играющих в проектах киновселенной Marvel, однажды собрались и пришли к Кевину Файги с таким заявлением: «Мы вместе, и мы хотим сделать этот фильм».
Фильм Про вчера в 11:21
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Футбол

Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью

В Дортмунде состоялся товарищеский матч между футболистами Германии и Аргентины.
Вести.Ru вчера в 17:16
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Общество

Кейт Миддлтон сменила цвет волос

Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.
Wday.ru 00:21
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Происшествия

Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника

Известия вчера в 18:44
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто

Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией

Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили вчера в 04:30
Политика

Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17

О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Политика

Памфилова пожаловалась Путину на цинизм во время выборов в Петербурге

News.ru вчера в 14:24
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru вчера в 01:51
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Авто

Hyundai инвестирует 13 млрд рублей в строительство завода в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова анонсировала выход песни, которая довела до слез ее маму

Сегодня Ольга Бузова анонсировала в своем микроблоге в Instagram выход своей новое песни, получившей название «Я еще верю».
Вокруг ТВ вчера в 07:24
Политика

Украинские националисты прорвались через блокпосты в Донбасс

По информации СМИ, украинские военные не сразу пропустили колону националистов. Один из служащих блокпоста открыл стрельбу по воздуху.
Деловое.ТВ вчера в 10:09
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК вчера в 09:47
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 08 октября в 07:26
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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