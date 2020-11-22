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ТАСС
ТАСС

Глава МВФ назвала беспрецедентными принятые G20 меры по предотвращению банкротств

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева дала высокую оценку решению участников саммита Группы двадцати (G20) принять беспрецедентные меры, нацеленные на предотвращение банкротств и углубления кризиса, порожденного пандемией нового коронавируса.В источнике
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Страна Советов on-line

Глава МВФ назвала беспрецедентными принятые G20 меры по предотвращению банкротств

Страна Советов on-line14:35
REGNUM

Глава МВФ высоко оценила итоги саммита G20

REGNUM13:37
News.ru

Глава МВФ похвалила принятые G20 меры по предотвращению банкротств

News.ru13:33
ИА Красная Весна

Глава МВФ оценила решения G20 по предотвращению банкротств

ИА Красная Весна13:05
ТАСС

Глава МВФ назвала беспрецедентными принятые G20 меры по предотвращению банкротств

ТАСС12:40

Лидер КНР Си Цзиньпин предложил создать международный механизм «кодов здоровья»

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно «кодов здоровья», основанный на данных тестов на выявление новой коронавирусной инфекции.
Аргументы неделивчера в 13:46

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РИА Новости13:37

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Евро-футбол.ру13:42

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3DNewsвчера в 02:20

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Дни2420 ноября в 10:54