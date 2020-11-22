Глава МВФ назвала беспрецедентными принятые G20 меры по предотвращению банкротств
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева дала высокую оценку решению участников саммита Группы двадцати (G20) принять беспрецедентные меры, нацеленные на предотвращение банкротств и углубления кризиса, порожденного пандемией нового коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
Глава МВФ назвала беспрецедентными принятые G20 меры по предотвращению банкротств
Страна Советов on-line14:35