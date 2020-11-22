Уткин: «За последние четыре года Кокорин незаменимо смотрелся только в тюрьме»

Напомним, что Кокорин за последние четыре года успел отыграть лишь десять матчей за «Сочи», в которых он забил семь голов и отдал три голевые передачи, а также девять матчей за «Спартак», в которых он забил один гол и отдал два ассиста.