Экономика
РБКГлава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд
Основные поставщики нефти на мировой рынок уже потеряли из-за снижения мировых цен около $10 млрд, заявила на пресс-конференции глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Причиной она назвала падение спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
Майкл Блумберг решил не продолжать борьбу за пост президента США
Бизнесмен Майкл Блумберг вышел из борьбы за возможность стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, сообщает CNN Блумберг принял решение на фоне слабой поддержки избирателей.
Политика
Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало».
Космос
В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Футбол
ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
В полуфинале Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл "Лион" и прошел в финал турнира (1:5). Это шестой финал Кубка для "парижан".
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Армия и оружие
Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии
В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения.
Гаджеты
Названы подробные характеристики игрового нетбука GPD Win Max
В сеть просочились полные спецификации игрового мини-ноутбука GPD Win MAX, который готовится к выходу.
Футбол
«Аякс» не смог выйти в финал Кубка Нидерландов
«Аякс» проиграл «Утрехту» в полуфинале Кубка Нидерландов.
Экономика
ФНС пошла по ресторанам
ФНС хочет добиться сведения структур в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС, продолжает собеседник "Ъ".
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Швейцарии в Сочи
Ранее власти Швейцарии из-за коронавируса запретили проведение в стране массовых мероприятий до 15 марта.
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Общество
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Общество
Суд Лондона рассмотрит спор Тинькова и налоговой службы США 27 апреля
Представитель Вестминстерского магистратского суда сообщил, что следующее заседание по претензиям налоговой службы США к российскому бизнесмену Олегу Тинькову пройдет 27 апреля.
Музыка
Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни
Российская артистка Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram сторис, где поделилась отрывком из своей песни и танцевальными движениями.
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Гаджеты
SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт
SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии
Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Гаджеты
Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Политика
Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Происшествия
Обвиняемый в угрозах судье написал потерпевшему письмо с извинениями
Повар из Воронежа Михаил Квасов, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину, написал потерпевшему письмо с извинениями.