Экономика

РБКРБКГлава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд

Основные поставщики нефти на мировой рынок уже потеряли из-за снижения мировых цен около $10 млрд, заявила на пресс-конференции глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Причиной она назвала падение спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса

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BFM.ru12:28

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Вестник Кавказа11:54

Доходы нефтедобывающих стран падают из-за коронавируса

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«Аякс» не смог выйти в финал Кубка Нидерландов

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Украинские военные сообщили о новых жертвах при обстрелах в Донбассе

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Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

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В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
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