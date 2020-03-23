Коронавирус

ИзвестияИзвестияМВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30
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Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Джонсон объявил в Великобритании карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
Российская газета вчера в 17:32
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
REGNUM 02:32
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

РИА Новости 01:04
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Общество

Большинство граждан считают советскую эпоху лучшей в истории России

Москва, 24 марта 2020, 10:48 — REGNUM Большинство граждан (75%) считают советскую эпоху лучшей в истории России с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан.
REGNUM 03:48
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, у граждан уже через месяц карантина по коронавирусу закончатся деньги на еду и лекарства, если власти не введут на этот период выплаты для населения.
Инфорос вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Происшествия

Тест на коронавирус оказался положительным ещё у одного челябинца

Челябинск, 23 марта 2020, 13:27 — REGNUM В Челябинской области ещё у одного гражданина оказался условно-положительным тест на коронавирус.
REGNUM вчера в 06:27
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Политика

Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Известия 02:05
Происшествия

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Евразия Daily 00:10
Энергетика

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 10:20
Культура

Сериал «Колл-центр» о заложниках в офисе стартует на ТНТ

Sibnet Новости вчера в 00:19
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика

Трамп планирует отменить ограничения, введённые из-за коронавируса

Вашингтон, 24 марта 2020, 07:27 — REGNUM Введённые в США ограничения на передвижение и экономическую деятельность в связи с распространением коронавируса могут быть сняты в течение нескольких недель, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 00:27
Происшествия

Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Известия 03:26
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
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