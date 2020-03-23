с чего всё началось

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Происшествия ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.

Происшествия Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.

Политика Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Общество Джонсон объявил в Великобритании карантин Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.

Общество В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Общество Большинство граждан считают советскую эпоху лучшей в истории России Москва, 24 марта 2020, 10:48 — REGNUM Большинство граждан (75%) считают советскую эпоху лучшей в истории России с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан.

Политика Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, у граждан уже через месяц карантина по коронавирусу закончатся деньги на еду и лекарства, если власти не введут на этот период выплаты для населения.

Политика Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа» Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.

Энергетика Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти» "Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".