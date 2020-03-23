Коронавирус
ИзвестияМВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Общество
Большинство граждан считают советскую эпоху лучшей в истории России
Москва, 24 марта 2020, 10:48 — REGNUM Большинство граждан (75%) считают советскую эпоху лучшей в истории России с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан.
Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса
По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, у граждан уже через месяц карантина по коронавирусу закончатся деньги на еду и лекарства, если власти не введут на этот период выплаты для населения.
Происшествия
Тест на коронавирус оказался положительным ещё у одного челябинца
Челябинск, 23 марта 2020, 13:27 — REGNUM В Челябинской области ещё у одного гражданина оказался условно-положительным тест на коронавирус.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Политика
Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Происшествия
В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги
23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Энергетика
Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»
"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Культура
Сериал «Колл-центр» о заложниках в офисе стартует на ТНТ
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Политика
Трамп планирует отменить ограничения, введённые из-за коронавируса
Вашингтон, 24 марта 2020, 07:27 — REGNUM Введённые в США ограничения на передвижение и экономическую деятельность в связи с распространением коронавируса могут быть сняты в течение нескольких недель, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.