Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Читать в источнике
Комментировать515
с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ
.
РИА Новости04:02

Подробнее о событии

Экономист: в заявлении о новой Великой депрессии нет ничего сенсационного

Красная весна10:34

МВФ предупреждает о признаках приближения глобального финансового кризиса

Евразия Dailyвчера в 10:21

Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Аргументы и Факты05:22

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

РИА Новости04:02

Глава МВФ увидела возвращение мировой экономики к Великой депрессии

РБК05:13

Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире

Независимая газетавчера в 10:15

МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом

ТАССвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:35, Ашберн

МВФ: на мир надвигается новая Великая депрессия

Вести.UZ04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Lenta.ru 12:48
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Технологии

Покупатели «Amazon» смогут расплачиваться ладонями

ГЛАС уже сообщал, «Amazon» будет жертвовать непроданные товары со склада, а не уничтожать их.
ГЛАС.RU 11:53
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Путин заявил, что он назвал не все предложения в послании

Президент России Владимир Путин заявил, что названные им в послании Федеральному собранию предложения, это не все, что планируется сделать, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:52
Футбол

«Реал» одержал победу над «Севильей»

Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".
Soccer.ru 11:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
РБК 12:56
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Политика

Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу Кутузова

Взгляд.ру 11:00
Биатлон

Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.
Нева Спорт 10:49
Кино

«Плохие парни 4»: идёт работа над сценарием

Трейлер фильма «Плохие парни навсегда» Первый бадди-муви «Плохие парни» был снят в 1995 году Майклом Бэем.
Фильм Про 10:35
Политика

Хафтар и Сарадж примут участие в конференции по Ливии в Берлине – Маас

В конференции по Ливии в Берлине будут участвовать представители обеих сторон конфликта - глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Аргументы и Факты 13:24
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 16 января в 17:21
Культура

Президент РФ поздравил композитора Игоря Николаева с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив талант певца.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Политика

Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина

Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Новый День вчера в 19:38
Авто

Озвучены комплектации для кроссовера Skoda Karoq в РФ

Позже в продажу поступит в продажу комплектация Active с 1,6-литровым MPI и механической коробкой передач.
Tvoe-avto.com вчера в 11:44
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Общество

Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России

Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Газета.Ru вчера в 07:49
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:07
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Российская газета 06:58
Политика

Путин возложил цветы в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил мероприятия, организованные в честь 77-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда.
РБК 07:08
Технологии

Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS

Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.
3DNews 13:23
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Происшествия

Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы

Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Lenta.ru 09:45
Футбол

«Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

РИА Новости 12:38
Футбол

Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Спорт день за днем вчера в 11:49
Религия

РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов

Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
РИА Новости 10:21
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Хоккей

Боб Хартли — о Ковальчуке: «Фанаты „Монреаля“ будут рады тому, что за их команду играет такой хоккеист»

Матч ТВ 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное