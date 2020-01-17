с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Футбол «Реал» одержал победу над «Севильей» Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.

Политика Хафтар и Сарадж примут участие в конференции по Ливии в Берлине – Маас В конференции по Ливии в Берлине будут участвовать представители обеих сторон конфликта - глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Технологии Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.