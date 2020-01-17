Экономика
Газета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Читать в источнике
Оценить599
с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.РИА Новости04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Технологии
Покупатели «Amazon» смогут расплачиваться ладонями
ГЛАС уже сообщал, «Amazon» будет жертвовать непроданные товары со склада, а не уничтожать их.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Путин заявил, что он назвал не все предложения в послании
Президент России Владимир Путин заявил, что названные им в послании Федеральному собранию предложения, это не все, что планируется сделать, пишет «Коммерсант».
Футбол
«Реал» одержал победу над «Севильей»
Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Биатлон
Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.
Кино
«Плохие парни 4»: идёт работа над сценарием
Трейлер фильма «Плохие парни навсегда» Первый бадди-муви «Плохие парни» был снят в 1995 году Майклом Бэем.
Политика
Хафтар и Сарадж примут участие в конференции по Ливии в Берлине – Маас
В конференции по Ливии в Берлине будут участвовать представители обеих сторон конфликта - глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Культура
Президент РФ поздравил композитора Игоря Николаева с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив талант певца.
Политика
Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина
Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Авто
Озвучены комплектации для кроссовера Skoda Karoq в РФ
Позже в продажу поступит в продажу комплектация Active с 1,6-литровым MPI и механической коробкой передач.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Общество
Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России
Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Политика
Путин возложил цветы в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин посетил мероприятия, организованные в честь 77-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда.
Технологии
Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS
Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Футбол
Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Религия
РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в использовании двойных стандартов
Отвечая на вопрос ведущей, почему Константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками и одновременно помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью, митрополит Иларион обратил внимание на двойные стандарты в канонических вопросах.
Происшествия