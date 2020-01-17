Экономика
Газета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъ07:10
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ
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Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавшей от СССР культуре
Ранее МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Энергетика
На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Армия и оружие
Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования
На линии фронта в Донбассе многочисленные агитаторы под видом волонтёров убеждают военнослужащих поднять бунт против командования вооружённых сил, которое скрывает реальные потери на передовой.
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В Адыгее на трассе М-4 «Дон» произошло шесть ДТП, в результате погиб один человек, еще четверо пострадали.
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