с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Общество Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.

Армия и оружие В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.

Политика Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Армия и оружие Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования На линии фронта в Донбассе многочисленные агитаторы под видом волонтёров убеждают военнослужащих поднять бунт против командования вооружённых сил, которое скрывает реальные потери на передовой.

Шоу-бизнес С греческим миллиардером Даша Жукова сыграла свадьбу Свои отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосомом Даша Жукова не скрывала. В последнее время пару часто видели вместе.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".