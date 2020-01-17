Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
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Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
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В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

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Назвали сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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