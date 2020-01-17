с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Армия и оружие От ракетной «мести Ирана» пострадали 11 солдат США Ракетный удар со стороны Ирана по авиабазе Аль-Асад в Ираке произошел 8 января как месть за убийство американскими военными высокопоставленного иранского командира Касема Сулеймани.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Политика В Белом доме допустили пересмотр запрета давать взятки иностранцам Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года, который запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам (FCPA, закон о коррупционных практиках за рубежом).

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.