с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Политика Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык.

Шоу-бизнес Рианна рассталась с арабским миллиардером после трех лет отношений О романе Хассана с Рианной стало известно в 2017 году, тогда же он развелся с тунисским искусствоведом Линой Лазаар после пяти лет брака.

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Шоу-бизнес Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Гаджеты Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд Как пояснили "МК-Спорт" в Российской премьер-лиге, для того, чтобы уже в сезоне 2020-2021 набрать в РПЛ 18 команд, необходимо до конца июня 2019 года приянть такое решение и утвердить регламент чемпионата 2019-2020, чтобы прописать в нем порядок расширения лиги.