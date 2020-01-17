Экономика
Газета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Читать в источнике
Оценить296
с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.РИА Новости04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Политика
Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык.
Происшествия
В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу
Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
Шоу-бизнес
Рианна рассталась с арабским миллиардером после трех лет отношений
О романе Хассана с Рианной стало известно в 2017 году, тогда же он развелся с тунисским искусствоведом Линой Лазаар после пяти лет брака.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Общество
Володин с активом Псковской области обсудит экономику региона
Володин в Псковской области встретится с активом региона.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Шоу-бизнес
Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии
Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Происшествия
В Татарстане работника приюта отстранили после жалоб о домогательствах
Гаджеты
Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года
Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд
Как пояснили "МК-Спорт" в Российской премьер-лиге, для того, чтобы уже в сезоне 2020-2021 набрать в РПЛ 18 команд, необходимо до конца июня 2019 года приянть такое решение и утвердить регламент чемпионата 2019-2020, чтобы прописать в нем порядок расширения лиги.
Политика
В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка заявил, что прямой диалог между представителями Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским ускорил бы урегулирование конфликта в регионе.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Происшествия
В Петербурге потолок упал на спящего ребенка
В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка.
Происшествия