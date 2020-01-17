Экономика
Газета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Общество
Студия 20th Century Fox сменила название
Компания Walt Disney официально сменила название своих новых активов - студий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures.
Футбол
Стала известна сумма, за которую «Динамо» покупает Соболева
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
Политика
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Экономика
В списке богатейших людей мира впервые с начала года сменился лидер
Основной акционер интернет-гиганта Amazon Джефф Безос снова уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира председателю и гендиректору холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, сообщает Forbes.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Кино
Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel
Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Спорт
Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Религия
Православные верующие проводят Крещенский сочельник
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник.
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Политика
В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть "у каждого жителя Донбасса".
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Общество
РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Футбол
Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола
Футболист эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср" Альваро Негредо стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола, отличившись на шестой секунде матча.
Экономика
Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии за два года
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году.
Политика
Зеленский отклонил отставку премьер-министра Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, отклонив его отставку.
Происшествия
Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем
Директор московской школы, в которой ученик в ходе конфликта ударил учителя, уволился.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства РФ
Реализация послания президента Федеральному Собранию является главной целью нового состава правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса
Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов может написать икону с ликом Началовой
Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой.
Происшествия
В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей
Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Политика
Трамп попросил верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Верховному лидеру Али Хаменеи стоит быть осмотрительнее в выражениях, особенно – относительно США, написал в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.
Общество
Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop
Правительство штата Махараштра в Индии объявило об остановке широко разрекламированного проекта скоростной системы Hyperloop, которая должна была соединить Мумбаи с городом Пуна.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.