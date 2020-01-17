с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Политика Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.

Футбол Российскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 команд По результатам общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое состоялось 16 января, количество команд в чемпионате вырастет до 18.

Гаджеты Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10 Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Политика Хафтар отметил ключевую роль России в Ливии в письме Путину Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо, в котором выразил признательность за инициативу примирения сторон конфликта и предложил провести повторную встречу в Москве.

Гаджеты Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.

Политика Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.