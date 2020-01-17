с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Здоровье В Югре утвердили план реализации поручений президента Губернатор Югры подписала распоряжение с планом работы правительства округа по достижению задач, поставленных президентов в послании Совету Федерации, сообщили в департаменте по общественным и внешним связям Югры.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Поклонники заподозрили Алсу в новой беременности Ранее NEWS.ru писал, что Алсу решила встретить Новый год в компании близких и поэтому отказалась выступать на корпоративах и вечеринках.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Общество ДПС остановили автомобиль Усика Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.

Политика Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".

Политика Гончарук отреагировал на отказ Зеленского отправить его в отставку Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о высоком «кредите доверия», который он получил от президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать заявление об отставке.

Общество Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Политика Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.