Экономика
Газета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъ07:10
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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