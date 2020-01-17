с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.

Единоборства Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ 19 января в 6:00 мск.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Общество Студенты и преподаватели ВШЭ выступили против урезания прав и свобод Выпускники и сотрудники ВШЭ, со своей стороны, требуют ввести и поддерживать автономию деятельности студенческих организаций и медиа, не цензурировать деятельность студентов и студенческих организаций, а также снять запрет на ведение правозащитной деятельности и обеспечить свободу любых обсуждений.

Происшествия Крупный пожар в Самаре — горит ресторан Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим кровлю ресторана «Золотая пагода» в Кировском районе города, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Шоу-бизнес Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

Футбол Исламхан провёл первую тренировку в «Зените» Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.