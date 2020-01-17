Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Читать в источнике
Комментировать511
с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian
.
Коммерсантъ07:10

Подробнее о событии

Экономист: в заявлении о новой Великой депрессии нет ничего сенсационного

Красная весна10:34

Глава МВФ увидела возвращение мировой экономики к Великой депрессии

РБК05:13

Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире

Независимая газетавчера в 10:15

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

РИА Новости04:02

МВФ предупреждает о признаках приближения глобального финансового кризиса

Евразия Dailyвчера в 10:21

Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Аргументы и Факты05:22

МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом

ТАССвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:29, Ашберн

МВФ: на мир надвигается новая Великая депрессия

Вести.UZ04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие

Снаряд вне очереди: Минобороны закупит новейшие боеприпасы

Министерство обороны с нынешнего года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 16:01
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
RT на русском 16 января в 18:02
Политика

Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
Взгляд.ру 12:34
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Lenta.ru 09:42
Авто

Названы лучшие десятилетние автомобили от 250 тысяч рублей

Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Автоновости дня 13:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
РБК 12:56
Политика

Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35

Политика Сегодня вчера в 08:24
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Политика

Путин заявил, что он назвал не все предложения в послании

Президент России Владимир Путин заявил, что названные им в послании Федеральному собранию предложения, это не все, что планируется сделать, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:52
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
Политика

Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
РБК 08:11
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Политика

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
РИА Новости 09:42
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Хоккей

Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Советский спорт 12:42
Кино

Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel

Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Актуальные Новости вчера в 23:30
Авто

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску «зимней» LADA Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым мотором под капотом получила «зимний» пакет опций Winter, о котором стало известно еще в начале ноября 2019-го.
CarsWeek.ru вчера в 03:33
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Lenta.ru 12:48
Здоровье

Число отравившихся водой в Кизляре выросло до 133 человек

Ореанда-Новости 09:38
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Политика

Украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний

Авиастроение на Украине оказалось на грани исчезновения из-за отказа от кооперации с Россией, говорится в статье киевской газеты «День».
ФАН 08:30
Общество

Жители Латвии возмутились из-за русского языка

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Газета.Ru 12:59
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Единоборства

Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246

Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Vprognoze.ru 04:34
Армия и оружие

Баранец назвал Россию «единственным реальным миротворцем» в Ливии

Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о решающей роли России в урегулировании конфликта на территории Ливии.
Политическая Экспертиза 13:04
Политика

Партия Порошенко назвала условие его явки на допрос

В сообщении пресс-службы партии отмечается, что публичный вызов на допросы не соответствует закону и Порошенко явится на них лишь «при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины».
РБК 11:42
Политика

Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета

Lenta.ru 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное