Экономика

УтроNewsУтроNewsГлава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП. Как отметила распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, рост торговли почти остановился, передает корреспондент УтроNews.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Оборот мировой торговли практически перестал расти

ПРАЙМ09 октября в 07:08

Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем

Вести.Финанс09 октября в 01:57

Глава МВФ спрогнозировала потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

ТАСС08 октября в 10:13

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46

Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия

Эхо Москвы08 октября в 10:30

Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике

Взгляд.ру08 октября в 10:14

Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга

РИА Новости08 октября в 12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Футбол

«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ

РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
Интернет

Роскомнадзор заявил, что Sony PlayStation наплевать на россиян

Под горячую руку попал и геймерский PlayStation Network. На встрече со студентами Жаров ответил на вопросы по этому делу.
Gazeta.SPb 02:03
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Авто

Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
32CARS.ru 09 октября в 03:48
Политика

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Теннис

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Шанхае оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
LiveResult.Ru 02:40
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть.
Lenta.ru 02:42
Экономика

Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа

Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
Политика

Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
RT на русском вчера в 19:48
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости вчера в 02:46
Общество

Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Спорт

Путин сообщил, что спортивные игры стран БРИКС пройдут в Челябинске

Все предложения приняты руководством стран ШОС и БРИКС с большим энтузиазмом.
Вечерний Челябинск 01:32
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском вчера в 18:28
Политика

Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму в период его нахождения в составе Украины не было «цивилизации и инфраструктуры», сообщают «Известия».
Национальная служба новостей 00:52
Гаджеты

Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi

Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Политика

В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

Turkmenportal вчера в 06:31
Происшествия

Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области

В Калужской области в результате автомобильной катастрофы погибли пять граждан Белоруссии, еще пять пострадали.
Газета.Ru 01:34
Происшествия

Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск

Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
Lenta.ru 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное