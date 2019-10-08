Экономика

УтроNewsУтроNewsГлава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП. Как отметила распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, рост торговли почти остановился, передает корреспондент УтроNews.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 22:54, Вашингтон
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