Экономика
УтроNewsГлава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП. Как отметила распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, рост торговли почти остановился, передает корреспондент УтроNews.
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Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике
Взгляд.ру08 октября в 10:14
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия
Эхо Москвы08 октября в 10:30
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Вести.Финанс09 октября в 01:57
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