Экономика

УтроNewsУтроNewsГлава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП. Как отметила распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, рост торговли почти остановился, передает корреспондент УтроNews.
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Оборот мировой торговли практически перестал расти

ПРАЙМ09 октября в 07:08

Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем

Вести.Финанс09 октября в 01:57

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Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

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Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия

Эхо Москвы08 октября в 10:30

Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга

РИА Новости08 октября в 12:45

Глава МВФ спрогнозировала потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

ТАСС08 октября в 10:13
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

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В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
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В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Происшествия

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В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
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Газета.Ru 05:01
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С января цена на газ для украинцев станет рыночной

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что во время отопительного сезона повышение цены на газ для населения может составить 20-25% — до 8,5 тыс. гривен (более 21,6 рублей) за тысячу кубометр.
Украина.ру 05:38
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Гарик Сукачев отменил концерт в Курске

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Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

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Происшествия

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Политика

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В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
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В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
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Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
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В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
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В Копейске (Челябинская область) в этом году на 32% увеличилось число человек, заболевших стригущим лишаем Причем стоит отметить, что за последние два месяца зарегистрировано уже 46 человек с этой болезнью и 42 из них – дети.
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Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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