Экономика
УтроNewsГлава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП. Как отметила распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, рост торговли почти остановился, передает корреспондент УтроNews.
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Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
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